(Foto: Bluetooth SIG)

Die Funktechnik Bluetooth spielt bei der exponentiell anwachsenden Vernetzung aller möglichen Geräte eine zentrale Rolle. Somit ist es konsequent, den Standard für die Übertragung größerer Datenmengen und eine größere Reichweite weiterzuentwickeln. Analysten von ABI Research gehen davon aus, dass 2021 etwa 48 Milliarden internetfähige Geräte im Einsatz sind, von denen ein Drittel den Bluetooth-Standard unterstützt.

Technisch gesehen verspricht Bluetooth 5, Nachfolger des im Dezember 2014 verabschiedeten Standards Bluetooth 4.2, eine Verdoppelung der Bandbreite und eine Vervierfachung der Reichweite. Statt bisher etwa 100 Meter ist damit eine Reichweite von bis zu 400 Metern möglich. Dazu erhalten die einzelnen Sendepakete achtmal mehr Kapazität, und die Übertragungs- und Kompressionsverfahren arbeiten effizienter. Das alles soll kabellosen Services wie ortsbasierten Dienste oder Navigation zugutekommen und zur Etablierung der Beacon-Technologie beitragen. Von Bedeutung sind technischen Neuerungen auch beim Einsatz von Wearables, bei denen häufig in regelmäßigen Intervallen kleine Datenmengen verschickt werden. Welche Reichweiten mit Bluetooth 5 tatsächlich erreicht werden, hängt letztlich von den Chipherstellern ab. Der Haken an der Sache ist, dass sich die technischen Neuerungen in erster Linie auf Bluetooth Low Energy (BLE) beziehen und somit nur in Low-Energy-Verbindungen voll zum Tragen kommen.

Die Bluetooth SIG ist eine Interessengemeinschaft von mittlerweile mehr als 30.000 Unternehmen, die an der Entwicklung und Verbreitung der Bluetooth-Technologie interessiert sind. Sie wurde 1998 von Ericsson, IBM, Intel, Nokia und Toshiba gegründet. Promoter sind heute Apple, Ericsson, Lenovo, Nokia, Toshiba, Intel und Microsoft. Sie erhofft sich, dass die neuen Funktionen das Internet of Things befeuern. »Mit der größeren Reichweite werden Verbindungen zu IoT-Geräten weit über die Wände eines Hauses hinaus möglich, während die erhöhte Geschwindigkeit schnellere Datentransfers und Software-Updates der Geräte unterstützt«, erklärt Mark Powell, Executive Director der Bluetooth SIG. Die langfristige Vision ist, dass keine Apps zur Steuerung mehr notwendig sind.