Peter Höhn, Country Manager bei OVH (Foto: OVH)

OVH, Anbieter von IT-Infrastrukturen mit deutschem Sitz in Saarbrücken, baut sein 21. Rechenzentrum in Limburg. Es ist das erste in Deutschland. Das Gebäude ist ein ehemaliges Industriegebäude, das praktischerweise in unmittelbarer Nachbarschaft ein Umspannwerk hat. Ebenfalls praktisch ist die Nähe zum Point of Presence (PoP) in Frankfurt, da das neue deutsche Rechenzentrum so problemlos an das weltweite Glasfasernetzwerk des Hosters angebunden werden kann. Langfristig soll das Datacenter auf eine Fläche vom 4.000 m2 bis zu 45.000 Server beherbergen.

Peter Höhn, Director Germany bei OVH Deutschland, sagt dazu: »Wir freuen uns riesig, dass wir im Jahr 2017 unser erstes eigenes Rechenzentrum in Deutschland in Betrieb nehmen werden. Wir erleben hier in Deutschland eine zunehmend stärkere Nachfrage nach einem deutschen Rechenzentrum – sowohl von Kunden als auch Interessenten. Das hat mehrere Gründe: Einerseits haben wir in Deutschland eine sehr gute wirtschaftliche Ausgangslage. Darüber hinaus besitzt Deutschland strenge Datenschutzvorschriften und ein sehr zuverlässiges Stromnetz. Damit ist die Eröffnung dieses Datacenters ein wichtiger Meilenstein in der Expansionsstrategie von OVH. Und OVH ist der größte Cloud-Provider, der weltweit aufgestellt ist, nicht aus Amerika stammt und damit nicht dem Patriot Act unterliegt.«