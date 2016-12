15.07.2015 :

Kein Hersteller treibt das Thema Internet of Things (IoT) derzeit so an wie Cisco. Schließlich verändert das IoT als Voraussetzung für Industrie 4.0 die Rolle der IT. Bernd Heinrichs, Managing Director EMEAR Industrial (IoT) Solutions bei Cisco, erklärt im CRN-Interview die Pläne und Probleme die sich für den Netzwerkausrüster ergeben. mehr