(Foto: Ceyoniq Technology)

Ceyoniq Technology erweitert das Management und setzt Carsten Maßloff als neuen Geschäftsführer ein. Er verwaltet ab sofort das Consulting und den Vertrieb in der DACH-Region. In der Ceyoniq Consulting, welche mit der Ceyoniq Technology kürzkich zusammengelegt wurde, sammelte er seit 2012 nicht nur wertvolle Erfahrungen als Geschäftsführer, sondern auch in der Vertriebsleitung. Zuvor war Maßloff von 2004 bis 2011 als Consulting-Bereichsleiter der Business Technology Consulting tätig. Maßloff wird gemeinsam mit dem ebenfalls eingegliederten Team der Ceyoniq Consulting einen Branchenfokus auf die Versorgungswirtschaft legen. Mit der personellen Neuaufstellung will das Unternehmen das vielseitige Lösungsportfolio im Bereich DMS/ECM und der IT-Strategie- und Prozessberatung noch besser verzahnen.