(Foto: Microsoft)

Wie bereits im September angekündigt, bietet Microsoft jetzt mit Azure Deutschland Dienste der Cloud-Plattform auch aus deutschen Rechenzentren in Frankfurt/Main und Magdeburg an. Das Angebot richtet sich an Geschäftskunden aus Deutschland, der EU sowie der Europäischen Freihandelszone (EFTA). Für sie hat Microsoft ein Datentreuhandmodell eingerichtet. Der Datentreuhänder kontrolliert den Zugang zu den Kundendaten und ist ein unabhängiges Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, das der deutschen Rechtsordnung unterliegt: T-Systems International, eine Tochter der Deutschen Telekom. Die neuen Services ermöglichen es auch Unternehmen in regulierten Branchen, die Anforderungen an Datenschutz und Speicherorte zu erfüllen.

Unternehmen, die die Testversion von Microsoft Azure Deutschland buchen, erhalten ein Startguthaben von 170 Euro. Anwendungen, die in der Testversion angelegt werden, lassen sich später in ein Bezahl-Abo überführen.

Im ersten Quartal 2017 soll auch Office 365 Deutschland verfügbar sein. Dynamics 365 Deutschland soll in der ersten Jahreshälfte 2017 vorliegen.