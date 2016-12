(Foto: AWS)

Die Zahl der Unternehmen, die ihre Daten in die Cloud verlagern wollen, steigt rapide. AWS hat sich der Frage angenommen, wie die teils sehr großen Mengen an Daten physikalisch vom Rechenzentrum oder aus dem Unternehmensnetzwerk in die AWS-Cloud gelangen sollen.Ein erster Schritt in diese Richtung war vor etwa einem Jahr die Einführung des AWS-Snowball und kürzlich dessen Nachfolger Snowball Edge. Dabei handelt es sich um eine Appliance, die etwa die Größe eines Desktop-PCs hat. Amazon verschickt sie an seine Kunden, die dann lokal bis zu 100 Terabyte auf den Snowball übertragen können. Anschließend schickt der Kunde das Gerät mit einem Logistiker zu Amazon zurück, wo die Daten in die Cloud übertragen werden.Bei großen Datenmengen im Petabyte-Bereich gelangt man hier schnell an Grenzen, da für die Übertragung Unmengen von Snowballs notwendig wären. Auch eine herkömmliche Datenübertragung kommt dann nicht mehr in Frage. Im AWS-Blog heißt es dazu: »Selbst mit High-End-Verbindungen würde es Jahre oder Jahrzehnte dauern, Petabytes oder Exabytes von Filmarchiven, Unternehmensdaten, Satellitenbildern oder wissenschaftlichen Daten über das Internet zu transportieren.«

Als Lösung hat Amazon auf der AWS-Konferenz re:Invent das Snowmobile vorgestellt. »Wir brauchen eine größere Kiste«, sagte Andy Jassy, CEO von Amazons Cloud-Sparte AWS in Las Vegas. Bei dem Snowmobile handelt es sich um einen 30-Tonnen-Truck mit einem wasserfesten und klimatisierten Container, der knapp 14 Meter lang, drei Meter hoch und gut zwei Meter breit ist und 100 Petabyte Daten aufnehmen kann. Der amerikanische Informatik-Professor Andrew S. Tanenbaum hat bereits 1996 den Satz geprägt: »Unterschätze niemals die Datenübertragungsrate eines mit Bändern vollgeladenen Kombis, der über die Autobahn rast«.