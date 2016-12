(Foto: Leitwerk AG)

Mit einem kurzen Telefonat hat Donald Trump wieder für Irritationen gesorgt. Der US-Präsident telefonierte vergangene Woche mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen und bedankte sich für die Gratulation zu seinem Wahlsieg. US-Diplomaten schlugen die Hände über den Kopf zusammen. Der direkte Kontakt mit Taipeh bricht mit der von den USA bis dato respektierten Ein-China-Politik Pekings. Ein Tabubruch mehr, weitere werden – auch auf wirtschaftspolitischem Feld – wohl folgen.

Wie viele seiner Wahlversprechen Trump umsetzen wird, weiß niemand. Allein die Ankündigungen der Maßnahmen zum angeblichen Schutz der US-Wirtschaft zeigen Wirkung. Der Dollar legte seit dem Wahlausgang deutlich zu. Die Folgen drohender Aufkündigungen bestehender und künftiger Freihandelsabkommen sind noch nicht abschätzbar. Doch schon jetzt zeigen sich Wirtschaftsverbände, die Digitalindustrie und große Unternehmen verunsichert. Was sind die mit der EU ausgehandelten Datenschutzbestimmungen eines US Privacy Shields in der Ära Trump wert? Sollte das Abkommen überhaupt jemals Kritiker der US-Wirtschaftsspionage besänftigt haben, dann erst recht nicht unter Trumps Moto »Make Amerika Great Again«.