Microsofts Rechtsklick und Apples 3D-Touch lassen grüßen: Auch Android bekommt jetzt erweiterte Funktionen für Verknüpfungen (Foto: Google)

Zu Weihnachten beschenkt Google sein aktuelles mobiles Betriebssystem Android Nougat mit dem ersten großen Update auf die Version 7.1.1 , die nun »Sweet Nougat« heißt. Neben allen aktuellen Sicherheitsupdates und einigen Treiberupdates für Komponenten von Drittherstellern wie Nvidia und Qualcomm enthält es auch ein paar spannende neue Features. So hält mit dem Update etwa die praktische Funktion »Launcher Shortcuts« Einzug, die erweiterte Bedienungsmöglichkeiten für Verknüpfungen auf den Homescreens bietet, die an den Rechtsklick bei Windows erinnern. Mit ihr können einem Shortcut weitere Ziele oder Unterfunktionen der jeweiligen App zugewiesen werden, die bei einem langen Druck auf das Icon zur Auswahl angezeigt werden. Beispielsweise kann man damit über die Kamera-Verknüpfung auch direkt den Video-Modus oder die Frontkamera aufrufen, oder sich in Google Maps sofort die aktuelle Verkehrslage auf dem Arbeitsweg anzeigen lassen.

Eine weitere Neuheit ist die verbesserte Integration animierter GIFs im System, so dass diese nun zum Beispiel ähnlich wie Emojis auch direkt in der Texteingabe von Chatprogrammen ausgewählt und eingefügt werden können. Dazu kommen außerdem noch einige neue Emojis, etwa für verschiedene Berufsgruppen vom Schweißer über den Arzt bis hin zum Astronauten und Rockstar. Gleichzeitig werden die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten für diese und einige alte Emojis um neue Alternativen wie eine männliche und weibliche Variante sowie unterschiedliche Hauttöne erweitert. App-Entwicklern bietet die neue Android-Version zudem die Möglichkeit, künftig auch runde Homescreen-Icons für ihre Anwendungen auszuliefern. Allerdings müssen diese auch vom individuellen Launcher des jeweiligen Geräte-Herstellers unterstützt werden.

Darüber hinaus hat Google mit Android 7.1.1 auch beim Speichermanager noch einmal nachgebessert. Damit soll es für die Nutzer einfacher werden, Speicherplatz frei zu räumen. Weitere Optimierungen verspricht Google außerdem in der Unterstützung von Virtual Reality (VR) Headsets, mit denen die Latenzzeiten verkürzt werden sollen. Zu den weiteren Neuerungen zählen noch neue Möglichkeiten bei Live-Wallpapern und im Vorgriff auf Android Wear 2 die Unterstützung von Smartwatches mit einer Pixeldichte von bis zu 340 DPI. Allerdings müssen die meisten Nutzer wohl noch bis nächstes Jahr warten, bis auch ihre Hersteller das Update ausrollen und sie von den Vorzügen von Sweet Nougat profitieren können. Wer nicht so lange warten will und kein Google Pixel oder neueres Nexus-Smartphone nutzt, kann sich immerhin wie üblich auf eigenes Risiko direkt das entsprechende Image oder OTA von Google für die Pixels herunterladen und installieren, mit denen allerdings die Hersteller-eigenen Funktionen und teils auch Daten verloren gehen.