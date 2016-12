Wolfgang Eckert (Foto: Fiducia)

Zum 31. Dezember 2016 wird das Vorstandsmitglied Wolfgang Eckert den IT-Dienstleister Fiducia & GAD verlassen und in den Ruhestand gehen. Der Steuerberater und frühere Verbandsprüfer gehört der Finanzgruppe bereits seit 1979 an. 2002 wurde er Mitglied des Fiducia-Aufsichtsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses. In dieser Funktion war er seit vielen Jahren bestens mit den Themen der Informationstechnologie vertraut. 2012 wechselte er in den Vorstand der Fiducia IT und übernahm die Verantwortung für die Themenbereiche Finanzen, Recht und Revision.

Nach der Fusion zur Fiducia & GAD leitete er zuletzt das Ressort »Compliance und Risikomanagement« und »Revision«. Die Verantwortung für diese Themen werden nun an die Vorstandsmitglieder Jörg Staff (zusätzlich Revision) und Martin Beyer (zusätzlich Compliance und Risikomanagement) übertragen.

»Mit Wolfgang Eckert verlässt uns ein kompetenter und geschätzter Kollege, der maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen hat«, betont Klaus-Peter Bruns, Vorsitzender des Vorstands der Fiducia & GAD.