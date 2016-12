(Foto: bluebay2014 - Fotolia)

Amazon Web Services (AWS) und Vmware kündigen in der Global-Partner-Summit-Keynote auf der AWS-Konferenz Re:Invent ein integriertes Programm an. Die Vmware Cloud soll 2017 auf dem AWS-Partnerprogramm verfügbar werden. Bereits im Oktober gaben AWS und Vmware eine strategische Partnerschaft bekannt.

Kunden sollten künftig Vmwares Software-definded Data Center in der AWS-Cloud ausführen können und somit beliebige Applikationen in einer Public oder Private Cloud sowie in gemischten Cloud-Umgebungen einsetzen.

Vmware stellt für das gemeinsame Cloud-Angebot vSphere, Virtual SAN und NSX zur Verfügung. Amazon steuert eine Bare-Metal-Infrastructure bei, die speziell für Vmware Cloud entwickelt wurde. Darüber hinaus wollen AWS und Vmware undter dem Namen Partner Solution Finder einen Service entwickeln, der Kunden mit AWS-Partnern zusammenzubringen soll, die über Kompetenzen in bestimmten Cloud-Fragen wie Big Data oder IoT verfügen.