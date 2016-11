(Foto: Amazon)

Obwohl die erste Generation von Amazons digitalem Assistenten »Echo« hierzulande nur per undurchsichtigem Einladungssystem an auserwählte Kunden verschickt werden, soll der Online-Versender bereits an einem Nachfolger arbeiten. Das berichtet der Nachrichtendienst Bloomberg und beruft sich dabei auf mit den Plänen vertraute Quellen. Demnach soll das neue Gerät die bisherige Lautsprecher-Funktion mit einem Touchscreen. So soll zwar weiterhin die Hauptbedienung per Stimme über hochempfindliche Mikrofone erfolgen. Der Sieben Zoll große Touchscreen soll anschließend die von Alexa bis dato nur gesprochenen Antworten auch visuell darstellen.

Beim Betriebssystem setzte Amazon laut Bloomberg auf das bereits in seinen Tablets zum Einsatz kommende Fire OS. Schon jetzt unterstützen die in den USA verkauften Fire Tablets Alexa, in Deutschland ist der Assistent aktuell nur über die Echo-Boxen erhältlich. Laut dem Bloomberg-Bericht soll die neue Echo-Generation bereits im ersten Quartal des kommenden Jahres auf den Markt kommen.