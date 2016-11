(Foto: Amazon.de)

Amazon.de hat seine Vorgaben für Produktbewertungen verschärft. Ab sofort ist es nicht mehr erlaubt, Produkte an Konsumenten kostenlos oder verbilligt abzugeben und im Austausch von ihm dafür eine Rezension zu verlangen. Damit folgt der deutsche Amazon-Ableger seiner Mutter Amazon.com, welche ihre Regeln bereits im Oktober in diese Richtung hin angepasst hatte. Bis dato hatte Amazon den Austausch von Produkten für Rezensionen gestattet, wenn dabei klar war, dass »sowohl positives wie negatives Feedback willkommen ist« und der Rezensent in seiner Bewertung auf den Deal mit dem Verkäufer hinwies. Doch in letzter Zeit nahmen diese Rezensionen bei einigen Produktkategorien und Händlern überhand. Zudem war nicht sicher, ob auch jeder Konsument in seiner Produktbewertung ehrlicherweise auf das Tauschgeschäft hinwies.In einer Nachricht an alle registrierten Verkäufer erklärt Amazon, wann das Unternehmen in Zukunft Bewertungen als »anreizbasiert« bewertet und somit als unzulässig einstuft:

- Sie stellen ein kostenloses oder vergünstigtes Produkt, einen Geschenkgutschein, Rabatte, Geldzahlungen oder andere Vergütungen als Gegenleistung für die Bewertung bereit.

- Sie bieten kostenlose oder reduzierte Produkte oder andere Vorteile an oder behalten diese in Zukunft ein, je nachdem, ob der Kunde eine Bewertung schreibt oder nicht.

- Sie verwenden einen Bewertungsservice, bei dem die fortlaufende Mitgliedschaft des Bewerters vom Schreiben von Bewertungen abhängt.

- Sie verwenden einen Bewertungsservice, bei dem Sie Kunden basierend auf deren Bewertungen einstufen können.

- Sie verwenden einen Bewertungsservice, bei dem Kunden ihr öffentliches Amazon-Profil registrieren, sodass Sie die Bewertungen Ihrer Produkte überwachen können.

Für sich selbst aber macht der Online-Händler eine Ausnahme und will auch in Zukunft unter seinem Vine-Programm kostenlos Produkte Amazon-Kunden zur Verfügung stellen.