Thomas Scholtis wird CFO der Logicalis Group Deutschland (Foto: Logicalis)

Dr. Thomas Scholtis wird zum 10. Februar 2017 die Funktion als CFO der Logicalis Group in Deutschland übernehmen. In dieser Position wird er das Finance-Team des internationalen IT-Systemhauses leiten. »Mit seiner ausgewiesenen Finanzexpertise und seiner breiten Kenntnis im IT-Bereich wird Thomas Scholtis einen wichtigen Beitrag für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens leisten«, sagt Rüdiger Rath, Europa-Chef der Logicalis Group. Ziel der Unternehmensgruppe ist es, das Wachstum in Deutschland auszubauen und zu den Top 10 IT-Systemhäusern zu zählen.

»Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben in der Logicalis Group«, so Scholtis. »Interessante Kunden, starke Teams und zukunftsweisende Technologien sind gute Voraussetzungen, um gemeinsam noch mehr Schlagkraft am Markt zu erreichen.« Der Manager war in den letzten Jahren CFO beim Software-Spezialisten Sage. Dort war er verantwortlich für das Geschäft in DACH und Polen. Zuvor arbeitete der promovierte Diplom-Kaufmann für die Lufthansa-Tochter Amadeus sowie die Allianz Versicherung.