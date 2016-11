(Foto: Intra2net)

Der »Intra2net Business Server« eignet sich für kleine und mittelständische Unternehmen und bietet über die Groupware-Funktionen hinaus auch Sicherheitsfunktionen wie Firewall, Virenschutz und Spam-Filter. So soll er nicht nur die Zusammenarbeit der Mitarbeiter verbessern, sondern diese auch vor gefährlichen Makros in Dateianhängen oder Ransomware schützen.

Die Groupware bietet unter anderem Mail-Server, Kontaktverwaltung und gemeinsame Kalender. Der Hersteller positioniert sie als günstige Alternative zu Exchange. Via Activesync lassen sich auch Smartphones und Tablets anbinden. In der neuesten Version wurde unter anderem die Einrichtung in Outlook vereinfacht, zudem soll die Synchronisation von Mails über ein neues Add-in schneller erfolgen.

»Seit dem Start des zweistufigen Vertriebsmodells vor zwei Jahren haben wir unsere Anzahl an Partnern nahezu verdoppelt. Das Weihnachtsspecial ist ein herzliches Dankeschön an unsere Fachhandelspartner im Jahresendgeschäft«, sagt Steffen Jarosch, Vorstand der Intra2net AG. Das Weihnachtsspecial gilt bis zum 24. Dezember dieses Jahres für alle Bestellungen von neuen Lizenzen des Intra2net Business Servers über Also.