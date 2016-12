(Foto: Syda Productions - Fotolia)

Werte Leser: wir danken Ihnen herzlich für ein weiteres spannendes und erfolgreiches gemeinsames Jahr mit der CRN und wünschen Ihnen frohe und besinnliche Weihnachtsfeiertage im Kreise Ihrer Familien und Freunde. Gerade in unserer schnellen Branche ist die »stade Zeit« eine der wenigen Gelegenheiten, um sich einmal ganz der Entschleunigung hinzugeben und frische Kraft für die Herausforderungen des kommenden Jahres zu tanken. Viele von Ihnen und auch uns werden das nutzen und sich in den wohlverdienten Jahresend-Urlaub verabschieden. Dennoch werden weder die ITK-Branche noch die CRN ganz still stehen. Denn Server und Firmennetzwerke und ihre Betreuer kennen auch an eigentlich arbeitsfreien Tagen keine »Downtime«. Wir versorgen Sie deshalb selbstverständlich auch zwischen den Jahren weiterhin mit den wichtigsten Nachrichten und einigen kleinen Rückblicken auf ein spannendes Jahr für uns und die gesamte ITK-Branche.

Ein frohes Fest mit besinnlichen und erholsamen Tage wünscht Ihnen,

Ihr CRN-Team