Digitale Prozesse in der Arbeitswelt sind Thema des IT-Solution-Forums von Panasonic (Foto: Panasonic)

Bereits zum siebten Mal richtet Panasonic Computer Product Solutions (CPS) im Januar 2018 das »IT Solutions Forum« rund um die Digitalisierung und effizientere Prozesse in der mobilen Arbeitswelt aus. Die Tagesveranstaltung in der Logistikmetropole Hamburg richtet sich an Entscheider und IT-Verantwortliche aus den Bereichen Technischer Außendienst, Ver- und Entsorger sowie Logistik und Intralogistik gerichtet.

Sie können sich in drei branchenspezifischen Workshops über aktuellste mobile IT-Technologien und Digitalisierungslösungen austauschen und Zukunftstrends für effizientere Arbeitsprozesse diskutieren. »Die inzwischen siebte Veranstaltung adressiert die Herausforderungen der mobilen Arbeit in Gegenwart und Zukunft. Branchenexperten zeigen innovative Lösungen und Trends für die Digitalisierung und effizientere Unternehmensprozesse. Die Teilnehmer diskutieren in exklusiver Runde, erweitern Ihr Wissen rund um zuverlässiges Mobile Computing und tauschen Erfahrungen über produktivere Arbeitsabläufe und optimierten Kundenservice aus«, erklärt Marco Rach, Manager Marketing DACH bei Panasonic CPS.

Auf der Agenda der drei spezifischen Workshops stehen neben den Keynotes (FIR e. V. an der RWTH Aachen, E.ON Business Services und KLU Kühne Logistics University) Vorträge von Branchenexperten sowie Best Practice Cases von Unternehmen, die mobile Lösungen auf Basis von Panasonic Toughbooks sowie Toughpads und Handhelds eingeführt haben.

Im Ausstellerbereich präsentieren folgende Panasonic-Partner aktuelle Komplettlösungen: Axians NEO Solutions, Brother, dff solutions, Globos, GML, ita vero, MobileX, Mobisys, Movilitas, Netmotion, Ptv Group, PWA Electronic, SOTI, Swiss1mobile und Wessendorf.

Termin: 25. Januar 2018 in Hamburg

Kosten: kostenlos

Information und Anmeldung: www.panasonic-it-solutions-forum.de