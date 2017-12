(Foto: Fotolia/nd3000)

Seit dem Launch der Gaming-Plattform im Mai 2017 sei die Nachfrage nach weiteren Gaming-Angeboten und –Services weiter stark gestiegen, berichtet Broadliner Tech Data. Der Distributor erweitert das Portal nun um neue Features und begleitet Partner im Gaming-Geschäft durch eine Kampagne. Unter https://gameon.techdata-kampagnen.de finden Reseller nun beispielsweise zusätzlich einen Händlerbereich, in dem die Gaming-Partner spezielle Gaming-Services abrufen können. Mit dem neuen Game-on-Incentive belohnt der Münchner Grossist darüber hinaus kontinuierlich Umsätze, die Händler im Gaming-Segment tätigen entsprechend ihren individuellen Umsatzsteigerungen. Bewertet wird dabei die prozentuale Zielerreichung nach verschiedenen Levels. Unter anderem können die Reseller beispielsweise Gaming-Stühle von Sharkoon oder Gaming-Monitore von Agon gewinnen. Interessierte Fachhändler erhalten per Email an components@techdata.de oder telefonisch unter der Nummer 089 4700-2646 weitere Informationen durch die Tech-Data-Spezialisten.