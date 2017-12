Honeywells »ScanPal EDA 70« (Foto: Honeywell)

Honeywell Safety and Productivity Solutions (SPS) erweitert das Portfolio um ein neues, industrietaugliches Tablet für mobile Anwendungen. Das robuste »ScanPal EDA 70« eignet sich für die mobile Datenerfassung und speziell für scanintensive Workflows. Als Anwendungsbeispiele nennt Honeywell die Kundenberatung im Verkaufsraum oder vor Ort, Service- und Wartungseinsätze sowie den On-Demand-Lieferprozess.

Mobile Mitarbeiter sind mit dem Gerät in Echtzeit vernetzt und können so jederzeit wichtige Informationen abrufen, Bestellungen für Waren oder Ersatzteile aufgeben, Lagerbestände prüfen, den Auftragsstatus einzusehen oder Artikel scannen, wenn diese zur Lieferung abgeholt werden. »Unsere Kunden und ihre mobilen Mitarbeiter benötigen ein wirklich mobiles Büro mit zuverlässigem Zugang zu Kommunikation und Informationen«, erklärt Marc Dippel, Regional Sales Director DACH bei Honeywell Safety and Productivity Solutions. »Wir haben das EDA70 für den vernetzten, mobilen Arbeiter entwickelt, der große Dateitransfers leicht durchführen können, Video-Streaming nutzen und aus der Ferne schnell auf Geschäftsanwendungen zugreifen muss, um eine Vielzahl von Aufgaben zu verwalten.« Verschiedene Eingabemodi sollen dem Anwender wertvolle Zeit sparen und Dateneingabefehler minimieren.