(Foto: CRN)

Ehre, wem Ehre gebührt: Mit Hochspannung wartet die deutsche Distributionslandschaft jeden Herbst auf den CRN Distribution-Award. Wer den fruchtbaren Boden seiner Partnerlandschaft das ganze Jahr über gut gepflegt und bestellt, indem er seine Kunden gut betreut und bei der Stange hält, der kann hier die verdiente Ernte für diese Arbeit einfahren. In diesem Jahr haben diese manchmal aufreibende Aufgabe 32 Zwischenhändler besonders gut gemacht und dürfen sich dafür nun mit dem anerkannten Qualitätssiegel »CRN Excellent Distributor 2018« schmücken. Besonders wertvoll ist diese Auszeichnung vor allem deshalb, weil sie direkt von den Lesern der CRN kommt. Fast 2.500 Reseller haben in diesem Jahr ihre Distributoren in verschiedenen Kategorien wie Logistik, Marketing, Vertrieb, Fachkompetenz bewertet. Die dabei erfassten detaillierten Bewertungen liefern ein wertvolles Feedback der Partner, in welchen konkreten Bereichen diese besonders zufrieden sind und wo sie sich eventuell eine noch bessere Unterstützung wünschen.

Doch bevor es in den nächsten Wochen daran geht, die richtigen Schlüsse aus den ehrlichen Bewertungen der Partner zu ziehen, durften die wieder zahlreich angereisten Vertreter der Sieger diesen Erfolg zunächst einmal gebührend feiern und gemeinsam auf das Geleistete anstoßen. Das Seehaus mitten im Englischen Garten in München bot dafür die perfekte Location und trotz der direkten Lage am Kleinhesseloher See ist dabei selbstredend niemand Baden gegangen, dürfen sich die Ausgezeichneten doch zu Recht allesamt zur Creme de la Creme der deutschen ITK-Distribution zählen. Für die richtige Stimmung war bei diesen Gästen sowieso gesorgt. Den besten Beweis dafür liefern Ihnen unsere Bilder von diesem tollen Abend unter Gleichgesinnten, bei dem die Konkurrenz beiseitegelassen werden und in aller Freundschaft über die Auszeichnungen und Dies und Das parliert sowie die neuesten Entwicklungen im Markt und der Branche gefachsimpelt werden konnte: