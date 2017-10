Der neue Comteam-Beirat: (v. li) Sascha Neininger, Verena Müller-Thiel, Laalak Nassiri, Burkhard Fels und Matthias Kunert (Foto: Comteam)

Der Systemhausverbund Comteam hat einen neuen Beirat, der sich aus vielen bekannten Gesichtern zusammensetzt: So wurden Burkhard Fels (Siecom IT-Systemhaus GmbH, Dresden), Matthias Kunert (Cubeoffice GmbH & Co. KG, Magdeburg), Sascha Neininger (Neininger GmbH, Donaueschingen) und Verena Müller-Thiel (C & P Capeletti & Perl GmbH, Hamburg) in das Gremium wiedergewählt. Dagegen scheidet Martin Müller von der Computer Systeme Müller GmbH & Co. KG aus Warendorf aus dem Beirat aus. Als neues Beiratsmitglied hinzugekommen ist Laalak Nassiri von der LN-IT GmbH aus Ahrensburg. Die fünf Beiräte werden in den kommenden drei Jahren bei der Comteam-Zentrale für die Belange der Verbundkollegen einsetzen. Comteam-Geschäftsführer Sven Glatter freute sich über das Wahlergebnis: »Die Mitglieder bestätigen durch die Wiederwahlen die Arbeit des Gremiums. So können wir nahtlos an die erfolgreiche Arbeit der vergangenen zwei Jahre anknüpfen.«