Verkabelungsspezialist kooperiert mit Techly : EFB-Elektronik wirbt um IT-Reseller

Der Verkabelungsspezialist EFB-Elektronik erweitert sein Lösungssortiment um die Multimediakomponenten des Herstellers Techly. Über eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem ITK-Channel will die Firma in Konsequenz das Geschäft in Bereichen wie Digital Signage, Konferentechnik oder Sicherheitstechnik ausbauen.