Der neue »HP Sprout Pro by HP G2« soll die virtuelle Zusammenarbeit in verteilten Arbeitsumgebungen erleichtern (Foto: HP)

HP hat sein PC-Portfolio deutlich erweitert. Auf der »HP Reinvent« in Chicago zeigte der Hersteller neue Notebooks, einen All-In-One Business-PC (AiO) sowie neue Displays und Zubehör für den Arbeitsplatz der Zukunft. Da die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit zunehmend verschwimmen, sollen die neuen Lösungen, wie die ultradünnen Premium-Notebooks der »HP Elite 1000«-Serie einen nahtlosen Übergang zwischen beiden Lebenswelten ermöglichen. Weil zahlreiche Arbeitsabläufe heute zunehmend außerhalb der traditionellen Bürowände stattfinden, wurden die Notebooks der Serie dünn und leicht konzipiert. Für ausreichend Robustheit in allen Lebenslagen wurden die Geräte den MIL-STD-Tests unterzogen.

Außerdem legt der Hersteller Wert auf erweiterte Colloboration-Features wie integrierte Collaboration-Tasten für schnelles Telefonieren, »Skype for Business«-Zertifizierung, Audiotechnik von Bang & Olufsen sowie »HP Audio Boost« und »HP Noise Cancellation« für optimierte Audio- und Videoanrufe. Darüber hinaus ist die »HP Elite 1000«-Serie mit »HP PhoneWise« ausgestattet, laut HP die weltweit einzige Windows-Lösung, die das Texten und Telefonieren über iOS- und Android-Geräte direkt am PC ermöglicht. Für verbesserte Datensicherheit sollen die HP-Tools »HP Sure View«, ein integrierter Privacy-Screen, »HP Sure Start«, »HP Sure Click« sowie »Windows Hello« und »HP Multi-Factor« mit »Intel Authenticate« sorgen.