Jörg Kurowski (Foto: Igel)

Jörg Kurowski verantwortet ab sofort als Sales Director Germany den Vertrieb der Soft- und Hardwarelösungen von Igel Technology in Deutschland. Kurowski ist seit über 25 Jahren in der IT tätig und verfügt über umfassende Kenntnisse im Vertrieb und Marketing für Software-Lösungen.

In seiner neuen Position bei Igel will er vor allem die Software-Verkäufe kontinuierlich steigern, aber auch die Hardware-Sparte rund um die Thin Client-Lösungen weiterführen. Sein Ziel ist es, die Evolution von der Hardware zur Software weiter voranzutreiben und durch intensiven Austausch mit Kunden und Partnern die Marktposition von Igel ausbauen. »Gerade in der spannenden Phase, in der Igel seinen Fokus ganz klar auf Endpoint-Management-Software ausrichtet, ist es für mich eine besondere Herausforderung, maßgeblich zum Erfolg beizutragen«, so Kurowski. »Jörg Kurowski verfügt über eine beindruckende Expertise im Vertrieb von Unternehmenssoftware-Lösungen und wird durch seine langjährige Erfahrung sicher zahlreiche wertvolle Impulse setzen. Gemeinsam wollen wir unsere Lösungen für ein modernes Endpoint-Management noch mehr Kunden in ganz Deutschland zugänglich machen und so unseren Markteinfluss stetig ausbauen«, betont Heiko Gloge, Igel-Gründer und CEO.

Kurowski ist bereits seit 1987 in der IT-Branche aktiv. Vor Igel war er als Area Vice President Central Europe bei AppSense für die Bereiche Sales und Marketing verantwortlich. Als Teil der Geschäftsführung konnte er in dieser Zeit das Wachstum des Virtualisierungsspezialisten maßgeblich steigern. Weitere Stationen waren unter anderem die Check Point GmbH, wo er als Regional Director Central Europe tätig war sowie die Position des Regional Director DACH beim Antiviren-Spezialisten McAfee.