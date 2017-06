Oliver Dorn, Geschäftsleitung FOM München, mit TD-Chef Michael Dressen (Foto: FOM)

Bereits seit mehr als drei Jahren bietet der Münchner Distributor Tech Data duale Studiengänge an, in deren Rahmen Studierende bereits während ihres Studiums Praxiserfahrungen im Tech-Data-Konzern sammeln können. Tech Data hat nun einen Kooperationsvertrag mit der Hochschule für Ökonomie und Management (FOM) München unterzeichnet und bietet in Kooperation mit der Einrichtung ab dem Wintersemester 2017 das duale Studium Business Administration (Bachelor of Arts) an. Die Ausbildung läuft über sieben Semester und die Studierenden sind im Rahmen des Konzeptes der »geteilten Woche« abwechselnd im Unternehmen tätig oder studieren an der Hochschule im Zentrum Münchens.

Tech Data verspricht Interessierten nicht nur eine vollumfängliche Übernahme der Studiengebühren, sondern sogar monatliches Gehalt. Der Distributor setzt für die Aufnahme das Abitur oder eine fachgebundene Hochschulreife, eine Affinität zu IT-Produkten und zum Handel und den sicheren Umgang mit PC-Anwendungen voraus. Karoline von Bockelmann, Director Human Resources Deutschland, Österreich und IT Europe der Tech Data, erklärt dazu: »Die Entscheidung, zukünftig das Duale Studium über die FOM anzubieten, lag in erster Linie an dem hohen Bekanntheitsgrad der Hochschule, an deren umfangreichen Angebot an Ausbildungsgängen sowie der Möglichkeit für berufsbegleitende Masterstudiengänge.« Wie die Tech-Data-Managerin ergänzt, könne man die dualen Studiengänge nach Übernahme des VADs Avnet Technology Solution zusätzlich auch in der Niederlassung in Leinfelden-Echterdingen anbieten. Dort kooperiert der Distributor mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW).