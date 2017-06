Atila Kaplan, Director Systems, Components & Networking, Printer & Accessories bei Ingram Micro (Foto: Ingram Micro)

Broadliner Ingram Micro führt das neue »HP Alliance«-Programm ein, um seine Fachhandelspartner rund um das Geschäft mit Produkten des Hersteller HP Inc. zu stärken. Im Rahmen der Initiative verspricht der Münchner Distributor insbesondere Partnern aus dem SMB-Segment exklusive Vorteile, die helfen sollen ihr Geschäftswachstum nachhaltig zu steigern. Dabei setzt Ingram Micro vor allem auch die Betreuung der Reseller durch persönliche Ansprechpartner von Ingram Micro. Sie sollen bei den Handelspartnern eine umfassende Presales-Beratung leisten und beim Einstieg in das Projektgeschäft mit HP-Lösungen helfen. Darüber hinaus verspricht der Grossist den registrierten Alliance-Partnern regelmäßige Incentive- und Bonus-Aktionen, in deren Rahmen attraktiven Sonderkonditionen auf ausgewählte HP-Produkte aus den Bereichen Desktops, Notebooks, Displays, Accessories, Workstations und Drucker gewährt werden.

Der Vorstoß ist gewissermaßen auch ein Ergebnis der jüngsten Umstrukturierung beim Broadliner: Ingram Micro hatte im Frühjahr auch für den Volumen-Bereich wieder eine Business Unit-Stuktur eingeführt. Auch das Geschäft rund um den Herstellerpartner HP Inc. wurde in diesem Zuge in einer Business Unit vereint, in der Business Management, Sales und Marketing eng verzahnt sind. »Durch die organisatorische Neuaufstellung können wir die Maßnahmen des Partnerprogramms optimal an den Bedürfnissen von Kunden und Hersteller ausrichten«, verspricht Atila Kaplan, Director Systems, Components & Networking, Printer & Accessories bei Ingram Micro. »Mit HP Alliance möchten wir unsere Kunden gezielt weiterentwickeln und ihre Zusammenarbeit mit HP Inc. langfristig stärken«, erläutert die Zielsetzung des neuen Programms. Dieses soll fortan kontinuierlich ausgebaut werden. So will Ingram Micro im nächsten Schritt Webinare, beispielsweise zu Produktneuheiten und wichtigen Themen wie Security, anbieten. Interessierte Fachhändler finden weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung zum HP Alliance-Programm unter www.ingrammicro.de/hp-alliance. Bei Fragen können sich Fachhandelspartner unter der Nummer 089 4208-30 telefonisch oder per E-Mail an hp-partnerprogramm@ingrammicro.de an das Ingram Micro Team wenden.