Microsofts neues »Surface Pro« (Foto: Microsoft)

Gravis wird ab dem 15. Juni 2017 in ausgewählten Stores die Surface-Produkte von Microsoft mit dem passenden Originalzubehör präsentieren und verkaufen. Die Handelskette ist außerdem exklusiver Launchpartner der neuen Geräte »Surface Studio«, »Surface Laptop« und »Surface Pro« in Deutschland, die Mitte Juni auf den Markt kommen. Gravis will die neuen Produkte in fünf ausgewählten Gravis Stores anbieten: In Berlin-Charlottenburg, Köln-Altstadt, München-Schwabing, Münster und Rostock. Dort wird es dann auch noch das »Surface Book Performance Base« zum Anfassen, Ausprobieren und Kaufen geben.

Gravis wird die Geräte in den fünf Stores auf einem neuen separaten Verkaufsmöbel präsentiere. Die Gravis Mitarbeiter werden für den Verkauf entsprechend auf den neuen Systemen und Anwendungen geschult. Vor allem Nutzer von Kreativ-Programmen, die Geräte mit einer guten Performance benötigen, sollen so die entsprechende Beratung bekomment.