Hersteller Extra Computer lädt seine Partner am 23. Juni 2017 zum jährlichen Expertentreffen »Learn & Grill« ins Congress Centrum Heidenheim. Dort präsentiert das Unternehmen beispielsweise den neuen Cloud-Dienst »Exone Cloud«. Der Hersteller verspricht damit den Partnern eine Lösung, die in Deutschland entwickelt wurde und gehostet wird. Außerdem steht eine Live-Demonstration der Augmented-Reality-Lösung »HoloLens« von Microsoft auf dem Programm. In weiteren Fachvorträgen informieren die Experten der Firma Systemhaus-Mitarbeiter und IT-Fachhändler über aktuelle IT-Themen. Das Spektrum reicht von Cloud-Lösungen, Server-Virtualisierung und Hochverfügbarkeit über maßgeschneidertes Speichermanagement und Back-Up-Strategien für Unternehmen bis hin zur Kundengewinnung im Bereich Industrie-PCs.

Auf der begleitenden Ausstellung sind mehr als 25 Hersteller vertreten, darunter Storagecraft, Seagate, Philips, PNY, QNAP, Stratus, Microsoft, Collax, Datacore, Allied Telesis, Cyberpower, Brainworks, Intel, Broadcom, FSP, Net Japan, Gigabyte, Micro, Rangee, Samsung, Sealshield und Tandberg Data. In einer Führung durch das Firmengebäude in Giengen-Sachsenhausen können die Besucher sich auch über die neuesten Produkte von Extra Computer informieren. Denn unter dem Dach der Eigenmarke »Exone« entstehen hier auf unterschiedlichste professionelle Anforderungen abgestimmte PCs, Server und Storage-Lösungen, Notebooks, Tablets und Industrie-PCs.

Den Abschluss des Tages bildet dann das traditionelle Sommerfest mit Networking, Livemusik und Leckereien vom Grill. Ein Bustransfer bringt die Teilnehmer bequem vom Congress Centrum zum Unternehmen und zum Hotel. Weitere Informationen und eine Möglichkeit zur Anmeldung finden interessierte Reseller unter https://www.exone.de/learn-grill .