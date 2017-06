Sascha Schwiddessen (Foto: Scansource)

Scansource Imago verstärkt ab 1. Juni mit Sascha Schwiddessen sein Vertriebsteam. Als neuer Business Development Manager soll er das bundesweite Händlernetzwerk des Grossisten ausweiten und wird sich dabei insbesondere auf Vertrieb und Beratung rund um neue Produkte im Lieferprogramm des Distributors kümmern. Hierzu zählen beispielsweise Lösungen der Hersteller Haivision oder Add-On, die jüngst in Sortiment aufgenommen wurden. »Digital Signage, IPTV oder intelligente Raumbuchungs- und Beschilderungslösungen werden mit der immer produktiveren und facettenreicheren Unternehmenskommunikation zunehmend nachgefragt. Dem wollen wir durch einen fokussierten Ausbau unseres Partnernetzes Rechnung tragen und so innovative Lösungen noch stärker am Markt platzieren«, kommentiert Wolfgang Moeller, Sales Director DACH bei Scansource Imago, die jetzige personelle Erweiterung. Schwiddessen verfügt über eine langjährige Vertriebserfahrung: Vor seinem Wechsel zu Scansource Imago war er beim Softwarehaus Medifox in Hildesheim als Vertriebsberater im Außendienst tätig. Davor war er seit Mitte 2011 bei CWS-Boco als Außendienstmitarbeiter beschäftigt.