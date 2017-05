Luis Dreher im CRN-Interview : »Komplette Wertschöpfungskette Made in Germany«

Fujitsu produziert nicht nur IT-Systeme in Deutschland, sondern forscht und entwickelt auch am Standort in Augsburg. Wie sich dies trotz hoher Kosten und Umweltauflagen für das Unternehmen und dessen Handelspartner rechnet, erläutert Luis Dreher, Senior Director Channel Sales Deutschland.