»Focus G« von Fractal Design (Foto: Fractal Design)

Skandinavisches Design steht für klare Linien und eine funktionale Bauweise. Der schwedische Hersteller Fractal Design zeigt mit seiner neuen »Focus G«-Serie, dass diese Formensprache auch für Computer gut passt.

Das wahlweise im ATX- oder mATX-Formfaktor erhältliche Gehäuse kombiniert durch eine effiziente Raumnutzung ein kompaktes Design mit der Möglichkeit, leistungsstarke Hardware-Komponenten zu verbauen.

Die vielfältigen Kühloptionen umfassen sowohl hohe CPU-Luftkühler als auch Wasserkühlungen mit mehreren Dual-Fan-Radiatoren. Für einen optimalen Luftstrom sind sechs Lüfterpositionen vorgesehen. Der Hersteller bietet das Gehäuse mit zwei vorinstallierten Fractal Design-Lüftern der »Silent Series LL 120 Millimeter« mit weißer LED Beleuchtung an. Staubfilter in der Vorder-, Ober- und Unterseite sorgen für einen staubfreien Innenraum.

Verschiedene Möglichkeiten für Kabelmanagement sollen ein einfaches und sauberes Verlegen der Kabel ermöglichen. So bietet das Gehäuse bis zu 25 Millimeter zusätzlichen Platz für Kabel hinter dem Motherboard. Vorhanden sind zwei gedämmte Laufwerkträger für 6-TB+-HDDs und 15-Millimeter-SSDs sowie eine zusätzliche 2,5 Zoll-Position hinter dem Motherboard-Träger. Laut Hersteller können Grafikkarten bis zu einer Länge von 380 Millimeter verbaut werden.

Optimalen Durchblick ermöglicht das im Seitenteil integrierte, extra große Sichtfenster. Fractal Design bietet Focus G in den Farben Schwarz, Weiß, Blau, Rot und Gunmetal Grau zum Preis von 54,99 Euro an. Der Focus G Mini ist zum gleichen Preis in Schwarz erhältlich. Reseller können die Produkte des schwedischen Herstellers in Deutschland bei Api, Littlebit und Wave kaufen.