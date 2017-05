Bluechip lädt zum Firmenjubiläum nach Meuselwitz (Foto: Bluechip)

In diesem Jahr feiert Bluechip sein 25-jähriges Firmenjubiläum und lädt am 17. Juni nach Meuselwitz ein, einen spannenden Tag mit vielen Highlights und hochkarätigen Gästen zu erleben. Beispielsweise werden die Geschwister Weisheit erwartet, Europas bekannteste Hochseil-Artistiktruppe. Neben Werksführungen und Podiumsdiskussionen zu aktuellen IT-Themen blickt Bluechip zurück auf die Meilensteine seiner Firmengeschichte.

»Bluechip erzielt heute einen Umsatz von circa 160 Millionen Euro und beschäftigt aktuell 314 Mitarbeiter – eine Entwicklung auf die wir sehr stolz sind. Dies wollen wir mit unseren Mitarbeitern und allen, die sich für unser Unternehmen interessieren, gebührend feiern«, so bluechip Unternehmensgründer und Vorstandsvorsitzender Hubert Wolf.

Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr. Von 10.15 bis 16 Uhr ist der Werksverkauf geöffnet, im gleichen Zeitraum können sich die Besucher die Ausstellung »25 Jahre Bluechip« im Showroom ansehen und an Werksführungen teilnehmen.

Auch für gute Unterhaltung der jüngsten Teilnehmer ist gesorgt: Von 10 bis 17 Uhr gibt es Kinderschminken, eine Hüpfburg, eine Kletterwand und ein Bungee-Trampolin. Ab 20.30 Uhr sorgt die Band »Pop nach 8« für Partystimmung, gegen 23.30 Uhr endet das Fest mit einem Höhenfeuerwerk.

Bereits am Vortag, dem 16. Juni, lädt Bluechip langjährige Wegbegleiter und Partnerunternehmen zu einem Firmen-Fußballturnier in die bluechip Arena nach Meuselwitz ein.

Informationen zu den Jubiläumsfeierlichkeiten finden Interessierte auf www.bluechip.de/veranstaltungskalender