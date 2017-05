(Foto: Ingram Micro)

Ingram Micro kündigt einen Stellenabbau in seiner deutschen Services-Zentrale in Flensburg an: Ende Juni sollen rund 80 Mitarbeiter in eine Transfergesellschaft übergeführt werden. Eric Rositzki, Geschäftsführer der Services-Sparte und damit verantwortlich für den Standort Flensburg, erklärt: »So eine Maßnahme ist menschlich immer besonders schwierig. Umso mehr sind wir stolz darauf, dass wir in direkter Abstimmung mit unserem Betriebsrat eine sozial sehr verträglich Lösung für alle Betroffenen gefunden haben.« Ingram Micro verabschiedet die betroffenen Mitarbeiter mit einem Paket bestehend aus mindestens viermonatiger Laufzeit, Schulungen und Abfindungsangeboten. Und einer vagen Hoffnung auf Wiedereinstellung: »Wir setzen weiter auf Flensburg, und hoffen, dass wir etliche derer, wie wir heute kündigen mussten, bald wieder einstellen können«, wie Rositzki betont.

Die Lokalzeitung »Flensburger Tagblatt« will vor Ort den Grund für die Restrukturierung in Erfahrung gebracht haben: Demnach habe die Services-Sparte mit Hersteller Samsung einen Großkunden verloren, was den Broadliner nun schnellen Strukturanpassungen zwinge.

Eric Rositzki, Leiter Ingram Micro Services (Foto: Vodafone)

Den Erhalt des Standorts soll auch ein Strategiewechsel sichern, den der Broadliner bereits zur Hausmesse »TOP« vor wenigen Wochen in München skizzierte: Ingram Micro will sämtliche Services für Fachhandel und Endverbraucher künftig »taylormade«, also maßgeschneidert, anbieten. Denn Standard-Dienstleistungen seien kaum noch gefragt, stellt der Distributor fest. Ingram Micro will hierfür das ursprünglich auf Reparaturen fokussierte Angebot erweitern und zusätzlich auch weitere Services, vom Leasing über die fachgerechte Sicherung und Entsorgung von Daten, anbieten. Auch Reparaturen rund um Laptops und Handys sollen durch das neue Konzept deutlich beschleunigt werden.