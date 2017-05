(Foto: HP)

Die Nachfolge für den scheidenden Channel-Verantwortlichen Christian Mehrtens bei HP ist geregelt. Wie der Hersteller mitteilte, übernimmt Susanne Kummetz ab 1. Juni die Position »Director Commercial Channel and Midmarket Sales« für Deutschland und Österreich bei HP Deutschland. Neben dem Channelgeschäft verantwortet die Managerin damit auch die Betreuung der kleinen und mittleren Unternehmenskunden bei HP. Mehrtens dagegen wird in Zukunft die Leitung des Geschäftsbereichs Mittelstand und Partner beim Software-Konzern SAP übernehmen (CRN berichtete ).

»Ich bin sehr froh diese, für HP Deutschland strategische Position, mit Susanne Kummetz durch eine erfahrene Managerin und Vertriebsspezialistin aus den eigenen Reihen besetzen zu können«, so Jan Riecher, Geschäftsführer der HP Deutschland GmbH. »Ich bin davon überzeugt, dass Sie das Geschäft mit unseren Channel Partnern ebenso wie das Geschäft mit kleinen und mittelständigen Unternehmenskunden in enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit ihren Teams, den Kunden und Partnern weiter ausbauen wird.«

Kummetz ist bereits seit 1999 in unterschiedlichen Positionen für das Unternehmen tätig und konnte sowohl national als auch international viel Erfahrung sammeln. 2012 übernahm die Managerin die Verantwortung für das Printing Business in Deutschland, bevor sie ab 2015 als Stabschefin den Aufbau der neuen HP-Organisation in Deutschland und Österreich mitgestaltete. In ihrer neuen Aufgabe berichtet Kummetz auch künftig direkt an Jan Riecher.