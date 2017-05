Thomas Reinhardt (Foto: Siewert & Kau)

Distributor Siewert & Kau stockt den Personalstamm seines Competence Center für Digital-Signage-Lösungen weiter auf: Ab sofort verstärkt der branchenerfahrene Thomas Reinhardt das Team in diesem Bereich. Als Key Account Manager soll er den deutschlandweiten Vertrieb des Digital-Signage-Lösungsangebotes von Siewert & Kau vorantreiben, das Kunden- und Partnernetz ausbauen und sich im Bereich Business Development für diesen Lösungsbereich einbringen.

Der Distributor hat dieses Competence Centers Anfang letzten Jahres eröffnet und mit Engelbert Földenyi und Markus Feyrer zwei Experten für die Partnerbetreuung geholt. »Wir freuen uns sehr, dass wir mit Thomas Reinhardt einen weiteren Kollegen mit langjähriger Expertise in der Digital-Signage-Branche für uns gewinnen konnten«, erklärt Engelbert Földenyi, Business Development Manager Digital Signage bei der Siewert & Kau. »Durch sein Markt-Know-how, sein umfassendes Herstellerwissen und sein gutes Netzwerk in die Branche wird er zur Erreichung unserer Ziele beitragen. Durch ihn können wir unser Partnernetzwerk erweitern und unseren Kunden das volle Potenzial rund um die Präsentation digitaler Medieninhalte aufzeigen sowie passgenaue Lösungen für jedes Einsatzszenario liefern.« Thomas Reinhardt kündigt an: »Ich werde zukünftig den Fokus auf die individuelle und persönliche Betreuung legen – sei es vor Ort oder via Telefon.« Reinhardt war über sechs Jahre lang bei LG Electronics Deutschland als Key Account Manager Digital Signage tätig. Davor arbeitete er ebenfalls sechs Jahre lang bei Actebis Peacock als Team Manager (Digital Signage, Digital Life, Consumer Electronics).