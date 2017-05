Die Hausmesse findet wieder in Hamburg statt (Foto: Fotolia/Beeboys)

Eben erst hatte der aus dem Zusammenschluss von Wick Hill, Zycko und Siphon entstandene VAD Nuvias auf der CeBIT in Hannover seine Umfirmierung gefeiert, da steht bereits der nächste Pflichttermin für die Handelspartner fest: Am 8. Juni in Hamburg findet die Hausmesse des Value added Distributors statt. Auf dem Event werden die rund 30 Hersteller des Nuvias-Portfolios den rund 500 Fachhabdelsbesuchern ihre neuesten Produkte und Technologien vorstellen. Die Veranstaltung soll, wie schon in den Vorjahren, ausgiebig Gelegenheit bieten, die aktuellen Themen im Channel mit Vertretern von Hersteller-, Distributions- und Reseller-Seite zu diskutieren. Bekanntermaßen kommt bei den Hamburgern auch das gemeinsame Feiern nicht zu kurz. Interessierte Fachhändler können sich unter www.wickhill.de oder bei ihrem Nuvias-Ansprechpartner weitere Informationen einholen.