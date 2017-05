(Foto: Fotolia/Outdoorpixel)

Distributor Sysob lädt seine Partner am 20. Juli 2017 wieder zu einem »Gipfeltreffen«: Diesmal wandert der VAD mit seinen Partnern im Rahmen der »etwas andere Hausmesse« zur Kötztinger Hütte auf dem Gipfel des 1.133-Meter-hohen Kaitersbergs. Während des Auf- und Abstiegs sollen die Partner wieder an Infopoints im direkten Gespräch mit Herstellerpartnern aktuelle Informationen zu Produkten, Lösungen und zusätzlichen Service-Leistungen aus den Schwerpunktbereichen Wireless-LAN, Security, Storage sowie Serverbased Computing erhalten. Zum Abschluss der Ausflugsmesse geht es dann in einen Saal der Spielbank Bad Kötzting, in welchem die Besucher ein spannendes Rahmenprogramm erleben sollen, darunter ein Vortrag von Martin Welsch, vormals Chief Technology Advisor bei IBM Deutschland Research & Development. Sein Vortrag bietet einen Überblick über aktuelle IT-Trends – von Cloud Computing über Industrie 4.0 bis hin zu Cognitive Computing. Die Anreise ist bereits am 19. Juli ab 14 Uhr möglich. An diesem Tag findet ein Abendessen im Hotel Schönblick statt. Der Berggasthof befindet sich in fast 1.000 Meter Höhe und bietet einen herrlichen Blick über den Bayerischen Wald. Weitere Informationen finden interessierte Partner unter www.sysob.com/gipfeltreffen/ .