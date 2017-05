(Foto: Fotolia/Cello Armstrong)

Der Distributor reagiert mit dem neuen Angebot, das sich insbesondere auch an Partner mit stationären Geschäft richtet, auf die weitverbreitete und stetig zunehmende Spieleleidenschaft der Deutschen. Vor allem sei die Zielgruppe der Prosumer für den Fachhandel attraktiv, denn die steigende Anzahl an Enthusiasten im Altersbereich ab 18 Jahre besitzt die notwendige Kaufkraft, um in High End-Lösungen und Value-Produkte zu investieren, wie der Grossist vermutet. Im Gaming-Portal der Tech Data unter https://gameon.techdata-kampagnen.de finden Partner Produkte, die sich speziell für den Einsatz im Gaming-Segment auszeichnen oder dafür entwickelt wurden. Besucher des Portals erhalten einen schnellen Überblick über die technische Details zu allen Produkten und können somit Gaming-Konfigurationen für drei verschiedene Anwendergruppen entwickeln: Einsteiger, Halb-Profis und Profis. Die gewählte Konfiguration wird in einem sekundenschnellen Plausibilitätscheck geprüft.

Oliver Kaiser, Director Product Marketing Broadline, kommentiert das neue Angebot der Tech Data: »Besonders der stationäre Fachhandel profitiert von unserer neuen Gaming-Plattform, da er zusammen mit dem Gaming-interessierten Endkunden in dem Portal die optimale Lösung konfigurieren kann, die dessen konkrete Anforderungen optimal erfüllt. Vor allem Einsteiger und Halb-Profis suchen den persönlichen Kontakt und die Beratung rund um die Komponenten, Monitore und Rechner.« Weitere Informationen zum Gaming-Angebot erhalten Partner per Email an components@techdata.de oder telefonisch unter der Nummer 089 4700-2646.

www.techdata.de