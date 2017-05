(Foto: 103tnn - Fotolia)

Also Deutschland und Herstellerpartner Fujitsu starten das sportliche Incentive »Fujitsu 4 Seasons«: Also-Partner werden im Rahmen der Jahresaktion für ihre Verkaufserfolge mit Fujitsu-Produkten mit tollen Preisen belohnt. Pro Quartal spendieren die Firmen den Partnern als Hauptgewinn beispielsweise den Besuch einer Sportveranstaltung - von Tennis über American Football und Biathlon bis hin zum Fußball Pokalfinale ist für jeden Geschmack etwas dabei. Im ersten Quartal des Incentives (rückwirkend von Anfang April bis Ende Juni 2017) stellen Also und Fujitsu einen Besuch beim Viertelfinalspiel des Tennisturniers in Wimbledon in Aussicht. Also und Fujitsu spendieren dem Gewinner ein Paket, das unter anderem die An- und Abreise, den Eintritt zum Centre Court, ein exklusives Catering und eine Übernachtung im Vier-Sterne Hotel beinhaltet.

Für die zum Incentive angemeldeten Kunden ist außerdem im gesamten Aktionszeitraum die Assemblierung der Fujitsu Primergy-, Eternus-, Lifebook-, Esprimo- und Celsius-Geräte bei Also kostenlos. Interessierte Fachhandelspartner können sich ab sofort für die Teilnahme am Incentive unter www.also.de/fujitsu4seasons registrieren. Sie erhalten unmittelbar nach der Anmeldung ein persönliches Umsatzziel mit Fujitsu-Produkten. Die Zielerreichung wird tagesaktuell auf der Aktionsseite angezeigt. Neben den Hauptpreisen können in allen vier Quartalen weitere Gewinne abgeräumt werden. Im ersten Quartal sind beispielsweise neben dem Hauptpreis zusätzlich 40 Jochen Schweizer Gutscheine in Höhe von je 40 Euro zu gewinnen. Weitere Informationen zum Incentive und das Anmeldeformular stehen ab sofort unter www.also.de/fujitsu4seasons bereit.