Ingram Micros Deutschlandchef Ernesto Schmutter (Foto: CRN)

Für Nimesh Dave, Leiter des weltweiten Cloud-Geschäfts des Broadliners Ingram Micro und vielgefragter Stargast der Hausmesse »Top 2017« im Münchner MOC-Center, ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Denn in der Münchner Kistlerhofstraße hatte er noch vor gut einer Dekade die IT-Organisation des Wettbewerbers Tech Data geleitet. Das herzhafte »Servus«, mit dem sich hier die IT-Profis begrüßen, ist dem gebürtigen Kanadier ebenso vertraut wie Brezel-Brotzeit und Business-Dirndl. In gleich mehreren Interview-Blöcken und Diskussionsrunden durfte er nun für Ingram Micro eine ganze Bandbreite neuer Tools, Plattformen und Programme vorstellen, welche eben erst auf dem »Cloud Summit« des Broadliners in den USA Prämiere feierten: Das Spektrum reicht von neuen, erweiterten Versionen der Cloud-Plattform »Odin« über das Portal »Ingram Micro Cloud Orchestrator«, das Public Cloud-Angebote von AWS und Microsoft integriert, bis hin zur »APS Connect«-Technologie, das ein vereinfachtes Onboarding der Partner-Services in die IM-Cloud-Welt ermöglicht. (CRN berichtete ).

All diese Neuerungen werden schon im Juni in Deutschland ankommen, wie Dave gegenüber CRN ankündigt, und die Spitzenveranstaltung des Distributors für den deutschen Channel mit etwa 4.500 Teilnehmern ist genau der richtige Event, um umfassend über die Fortschritte beim Cloud-Ausbau zu informieren. Dave betont mit der jüngsten umfassenden Aufrüstung, habe man sich als entscheidende Schaltstelle im zukunftsträchtigen Cloud-Markt positioniert: »Wir sind ein Cloud-Aggregator, der alle Services und Verfahrensweisen zusammenbringt. Und das weltweit. Das ist entscheidend, denn die Kunden wollen zwischen verschiedenen Angeboten auswählen können.«