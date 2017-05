Navin Shenoy übernimmt die Leitung der für Intel wichtigen Data Center Group (Foto: Intel)

Der temporäre Rückzug von Diane Bryant hat in Intels Management-Team eine größere Job-Rotation in Gang gesetzt. Wie Intel-CEO Brian Krzanich in einer Mail mitteilt, tritt Bryant nach fünf Jahren an der Spitze der Data Center Group zurück. Sie könne aus familiären Gründen die kommenden sechs bis acht Monate ihre Position nicht wahrnehmen, so Krzanich.

Wegen der langen Auszeit und der großen Bedeutung des Geschäftsbereichs für Intel sei eine Interims-Lösung nicht möglich. »Die DCG ist ein zentraler Bestandteil unserer Tranformation und unserer Konzernstrategie, die darauf abzielt, Intel als treibende Kraft der Data Revolution zu etablieren«, so der CEO. Bryant hätte die ursprünglich Server-zentrierte Sparte in ein Business umgewandelt, das sich über Server-, Storage- und Netzwerkprodukte für alle Kundensegmente erstrecke. Die Produkte und Strategien der DCG für die Digitale Transformation seien der Wachstumsmotor für Intel.

Für Bryant übernimmt deshalb Navin Shenoy, bisher Leiter von Intels Client Computing Group die Verantwortung für die Data Center Group. Dieser Wechsel zieht weitere Veränderungen nach sich. Auf Shenoys Position rückt Murthy Renduchintala nach, der zuletzt die Client and Internet of Things Businesses and Systems Architecture Group leitete. Diana Bryant wird nach ihrer Rückkehr zu Intel eine neue Verantwortung übernehmen.