Mark Coplin von Taurus (Foto: CRN)

Ein Jahr hat es gedauert – nun ist der Komponentendistributor EZY Infotech Geschichte. Im März vergangenen Jahres hatte der ehemalige Gesellschafter, die niederländische EZY Intotech B.V., sämtliche Anteile an der deutschen Tochtergesellschaft an die Taurus Group B.V. – ebenfalls mit Sitz in den Niederlanden – verkauft. Am 1. April vollzog die neue Holdinggesellschaft den letzten Schritt: Die EZY Infotech GmbH wurde umgetauft in die Taurus Europe GmbH (CRN berichtete in Ausgabe 11/17, Seite 10). Bereits mit dem Start der zurückliegenden CeBIT am 20. März präsentierte Geschäftsführer Mark Coplin den Komponentendistributor mit eigenem Stand und neuem Namen im Planet Reseller, dem Fachhandelszentrum der CeBIT. Zwar fanden die Fachbesucher am Messestand noch die alte Firmenbezeichnung vor, doch der neue Name – und der nahezu identische blaue Farbton – dominierten. »Die Reseller und Lieferanten sollen sofort erkennen, dass EZY Infotech Vergangenheit ist und die Zukunft Taurus Europe heißt«, erläutert Coplin.

Wie jemand, der gekauft wurde und nun zwangsläufig unter neuem Namen weitermachen muss, sehen Sie nicht aus. War das gar ein Befreiungsschlag für das Unternehmen? Mark Coplin, alter und neuer Geschäftsführer des Grossisten in Wesseling bei Köln, gab sich während des Gespräches mit CRN durchaus entspannt, ja sogar zufrieden: »Durch die Übernahme und mit dem neuen Namen haben wir sehr viel mehr Möglichkeiten, unser Geschäft nachhaltig auszubauen.« Besonders die Zukunftssicherheit war es, die vor einem Jahr zum Gesellschafterwechsel geführt hatte. Coplin begründete dies damals gegenüber CRN damit, dass sich die EZY-Gruppe zuletzt immer weiter aus dem IT-Distributionsgeschäft entfernt habe und somit der deutschen Gesellschaft nicht mehr die benötigte Unterstützung liefern konnte. »Der Verkauf ermöglicht es uns, mit voller Unterstützung des Gesellschafters den Fokus auf das Kerngeschäft zu legen und uns zugleich neuen Geschäftsfeldern zu widmen; und damit unsere Marktposition weiter auszubauen.«

Gab es in den zurückliegenden Monaten bereits erste Anzeichen für ein Wiedererstarken? Der Geschäftsführer überlegt nicht lang: »Ja, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben zum Beispiel einen Distributionsvertrag mit Supermicro unterschrieben und befinden uns in Gesprächen über einen Direktvertrag mit einem namhaften Hersteller von Flash-Speichern.« Aber nicht nur daran misst Coplin die Vorteile, die der Distributor durch den Gesellschafterwechsel bereits hat. Sondern auch daran, dass alle 25 Mitarbeiter der alten Gesellschaft in die Taurus Europe GmbH übernommen worden sind und »das Team jetzt sukzessive auf 30 Beschäftigte aufgestockt wird«. Dieses Festhalten an der bewähr-

ten Mannschaft, deren Erfolg, so Coplin, auch ein Grund für die Übernahme durch Taurus gewesen sei, war auch den Handelspartnern wichtig. Sei er doch während der CeBIT immer wieder darauf angesprochen worden, ob auch in Zukunft mit den gewohnten Ansprechpartnern im Einkauf und Vertrieb gerechnet werden könne.

BU für Enterprise-Bereich geplant

Geblieben sei nach dem Wechsel zur Taurus-Gruppe auf jeden Fall die Kernkompetenz des Distributors, wie der Geschäftsführer versichert. »Wir sind und bleiben in der Hauptsache ein Komponentenspezialist.« Das sei auch ganz im Sinne der Holding. »Unser Kerngeschäft Kompo-nenten wird von Taurus unterstützt.« Was aber nicht bedeute, dass man nicht an neue Produkte und Lösungen denke. »Wir sehen uns im Enterprise-Geschäft intensiv nach Firmen um, die sich in Deutschland in diesem Bereich etablieren möchten.« Gleichzeitig plant der Distributor den Aufbau einer Bu-siness-Unit für das Enterprise-

Segment. Für den Taurus Europe-Chef soll die Eigenmarken-PC-Linie »Prosys« zwar auch in Zukunft im Portfolio bleiben, »aber nur in verhältnismäßig geringen Stückzahlen«. Die Produkte der Linie werden als BtO und Komplettsysteme auch in Zukunft am Standort in Wesseling gefertigt.

Hingegen abwartend äußert sich Coplin auf die Frage, ob er dem momentanen Trend vieler Distributoren folgen werde, das Geschäft verstärkt in Richtung Value Added Distribution auszurichten. Zwar schließe er nicht aus, dass auch er sich in absehbarer Zukunft intensiver mit dem VAD-Geschäft beschäftigen müsse. Doch sei dies davon ab-hängig, »wie sich die Nachfrage durch die Fachhandelspartner entwickelt, die darüber entscheiden, wer VAD liefern soll«. Neben dem Ausbau des Produktportfolios will Coplin die Service- und Logistik-Bereiche weiter optimieren. »Noch schneller und so günstig wie möglich – das ist unser Ziel«, sagt er dazu, und fügt hinzu, dass im Fokus vor allem Funktionalität und Zuverlässigkeit stünden.

Auf die Frage nach den wirtschaftlichen Zielen – die EZY Infotech bilanzierte im Geschäftsjahr 2015/2016 einen Umsatz von 80 Millionen Euro, im Rumpfjahr (April bis Dezember) 2016 erwirtschaftete der Grossist etwa 50 Millionen – gibt sich

Coplin zwar optimistisch, will aber aufgrund der Marktsituation die Prognose nicht zu hoch ansetzen. »Wichtig ist die Profitabilität. Ich rechne damit, dass wir im Geschäftsjahr 2019 etwa 100 Millionen Euro umsetzen werden.«

Ebenfalls zurückhaltend äußert er sich auf die Frage nach der Beteiligung an der CeBIT im kommenden Jahr. »Die Entscheidung steht noch aus.« Auf jeden Fall werde zusätzlich über eine eigene Hausmesse nachgedacht. Auch das gehöre zum bereits angesprochenen Thema Optimierung der Services für die Handelspartner.