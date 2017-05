Das »Terra Mobile Pad 1062« (Foto: Wortmann)

Der Hersteller und Distributor Wortmann bringt mit dem neuen »Terra Mobile Pad 1062« eine Kombination aus Tablet und Notebook in einem edlen Magnesium-/Alumium-Designgehäuseauf den Markt. Das Gerät, so betont der Hüllhorster Hersteller, sei gleichermaßen für den Business- oder Freizeit-Einsatz bestens geeignet. Eine optional dazu zu bestellende Tastatur als Type-Cover könne nach Belieben an das 10,8-Zoll Full HD-Multitouchdisplay mit einer Auflösung von 1920x1280 ab- und angekoppelt werden. Auch der integrierte Standfuß sorge bei variablen und stufenlosen Einstellungsmöglichkeiten in unterschiedlichsten Einsatzszenarien für einen stabilen Halt.

Das Gerät wiegt gerade mal 700 Gramm und bietet laut Hersteller ein Akkulaufzeit von über 13 Stunden. Das Tablet besitzt einen Intel Atom x5-Z8350-Prozessor, 4 GByte RAM sowie einen 64 GByte-Flashspeicher. Dazu verfügt es über mehrere Anschlussmöglichkeiten: WLAN 802.11ac, Bluetooth, 1x USB (Typ C), 1x USB (normal), Mini-HDMI, SD Cardreader, 2x Kamera / Front- (2MP), Rückseite (5MP). Das Tablet läuft auf Windows 10 Pro. Der UVP für das »Terra Mobile Pad 1062« liegt bei 429 Euro.