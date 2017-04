Cloud-Kooperation im Planet Reseller besiegelt (v. li.): Michael Hitzelberger (Tech Data), Thimo Groneberg (Busymouse), Thorsten Schwecke und Sabine Schulz (beide Acronis) (Foto: CRN)

Die Gläserne Redaktion der CRN und das CRN-TV-Studio erwiesen sich einmal mehr als ein Herzstück des CeBIT-Fachhandelszentrums Planet Reseller. Und als solches auch als wichtige Anlaufstelle für alle Top-Manager der Branche, die den CRN-Stand besuchten, um sich mit den CRN-Mitarbeitern fachlich auszutauschen oder einfach nur auf einen gelungenen Messetag anzustoßen. Ein Pflichttermin am Stand war dabei die große Piratenparty, zu der am Messemittwoch die Freunde der CRN strömten. Diese inspirierte auch die Aktion »Gold für den Channel«, welche CRN zur CeBIT startete. Und damit stellten wir einmal ganz selbstbewusst unsere Stärken aus: Denn ganz unbescheiden sehen wir uns selbst als wichtiges Informationsmedium und somit auch als »kleine Schatzkiste« für die ITK-Channelanbieter. Diese hatten ihre Freude an den kleinen Schatztruhen mit Goldtalern, die wir unseren Gästen als Präsente mit auf den Messerundgang gaben. Hier sehen Sie die schönsten Bilder von der Gold-Aktion: CRN Gold-Aktion 31 Bilder … auf Google+ teilen

