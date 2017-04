Christoph Cyrol (Foto: Infocus)

Hersteller Infocus zeichnet zwei neue Distributoren: Ab sofort vertreiben der Recklinghausener Delo Computer sowie die L&R IT Vertriebs GmbH mit Sitz in Kamen die Präsentations-, Videoconferencing- und Collaboration-Produke des Herstellers. Mit den beiden neuen Partnerschaften möchte Infocus vor allem den Ausbau seines Collaboration-Geschäfts mit seinen interaktiven LFDs forcieren. Der neueste Zugang zur interaktiven Display-Produktfamilie von Infocus sind die 65-Zoll-Versionen von Mondopad, BigTouch und JTouch. »Wir sehen im Collaboration-Segment branchenübergreifend hohes Potential und sind glücklich, dass wir mit Delo und L&R dafür zwei starke Partner gewinnen konnten, mit denen wir den Marktzugang für unsere Display-Lösungen weiter ausbauen«, erklärt Christoph Cyrol, EMEA Marketing Manager bei Infocus.

Michael Jacobi von L&R IT freut sich über die Partnerschaft: »Mit den Displaylösungen können wir unser Portfolio in Bezug auf zukunftsfähige Präsentationstechnik weiter ausbauen – und mit Infocus haben wir dafür jetzt einen erfahrenen Experten an der Hand.« Astrid Sievers und Christoph Kinner von Distributor Delo sind überzeugt: »Die leistungsstarken, interaktiven Produkte von Infocus ergänzen unser Angebot ideal – wir freuen uns sehr über die erfolgversprechende Partnerschaft.«