(Foto: Wortmann)

Der Hersteller und Distributor Wortmann setzt für die Partner eine weitere kostenlose Business Flyer-Aktion auf: Ab Mitte Juni 2017 wird Wortmann über vier Millionen Flyer mit Angeboten rund um Terra-Produkte wie Notebooks, PCs, LCDs und Server an Geschäftskunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben. Auch den Handelspartnern werden die Flyer wieder kostenlos zum Bezug angeboten. Interessierte Partner können die Broschüren ebenfalls bei der Wortmann AG bestellen. Der Business-Flyer ist eine zwölfseitige Broschüre, die die Kundengruppe der kleinen und mittelständischen Unternehmen adressiert. Ein freies Feld auf der Vorderseite ermöglicht Fachhändlern ihre eigene Adresse aufzubringen. Mit der Aktion möchte Wortmann die Nachfrage nach Terra-Produkten im B2B-Umfeld signifikant erhöhen. Bei der letzten Flyer-Aktion wurden rund 500.000 Flyer an die Partner herausgegeben.