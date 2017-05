(Foto: Fotlia/Boule 1301)

Ingram Micro und Herstellerpartner Fujitsu starten das einjährige Incentive »PolePositon – Be Fujitsu´s #1 Reseller«. Dabei werden rückwirkend zum 1. April 2017 und bis 31. März 2018 Resellern Punkte gutgeschrieben. Pro Quartal können die 22 fleißigsten Verkäufer mit hochwertigen Preisen rechnen. Nach Ende der Incentive-Laufzeit laden Distributor und Hersteller die besten zehn Aktionsteilnehmer auf eine Reise nach Abu Dhabi ein, wo sie im Aston Martin GT4 oder im Formel 3-Wagen Runden auf der Formel 1-Rennstrecke Yas Marina Circuit drehen dürfen. Außerdem können sie mit dem Geländewagen die Dünenlandschaft der Emirate erkunden oder auf dem Kamelrücken in den Sonnenuntergang reiten.

Punkte erhalten die Teilnehmer für das Erreichen des individuellen Umsatzziels, das Abschließen von Zertifizierungen, die Teilnahme an Events sowie über das Beantworten von Tagesfragen. Sonderpunkte gibt es zum Beispiel für eine abgeschlossene Fujitsu-Servicepartnerschaft sowie bei Assemblierungsaufträgen für Server und Storage Systeme. Built-to-Order (BTO) Projekte werden dabei nicht in die Bewertung miteinbezogen. Punkte gibt es aber auch für alle Aktionsteilnehmer, die auf der Ingram Micro-Hausmesse »Top 2017« am 4. Mai im MOC in München in der Red Lounge von Fujitsu in Halle 2 vorbeischauen. Zudem sind ausgewählte Fujitsu Select Expert-Trainings für teilnehmende Reseller kostenlos. Im Laufe des Aktionszeitraums will Ingram Micro regelmäßig neue Aktionen über www.ingrammicro.de/poleposition bekannt geben. Dort können sich Reseller auch weitere Informationen besorgen und zur Aktion anmelden.