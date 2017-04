Sibylle Drescher

Seit Februar verstärkt Sibylle Drescher das Vertriebsteam von Vivitek, Hersteller für audiovisuelle Präsentationsprodukte: Sie ist neue Sales Managerin für Deutschland und erweitert das bisherige Verkaufsteam. Zu ihren Aufgaben gehören die Betreuung und Entwicklung von Fachhandelspartnern sowie die Unterstützung von Projekten. Mit dem personellen Ausbau will Vivitek seinen Expansionskurs in Deutschland unterstreichen. Drescher ist seit vielen Jahren im AV-Markt tätig und war zuletzt bei der Xerox GmbH als Supplies Account Manager tätig. Zuvor arbeitete sie als Account Manager Distribution bei Sony Europe sowie als Key Account Manager Distribution bei Infocus. »Die Projektoren und Präsentationssysteme von Vivitek haben sich zu einer festen Größe im AV-Markt entwickelt, besonders was Leistung und Qualität betrifft. Ich freue mich auf die Aufgabe, das Wachstumspotenzial von Vivitek im Bereich der Projektoren und Displays weiter erschließen zu können und die Händler so zu betreuen, dass sie sich auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren können«, erklärt Sibylle Drescher.