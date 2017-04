Daniel Schiffbauer

Daniel Schiffbauer übernimmt ab sofort die Leitung des Home-Entertainment-Geschäfts von LG in Deutschland. In seiner neuen Position ist der 46-Jährige für die Vertriebs- und Marketing-Aktivitäten von TV-, Audio- und Video-Produkten

des Herstellers verantwortlich. Schiffbauer berichtet an Wayne Park, Präsident von LG Europa und CEO von LG. Zuletzt arbeitete Schiffbauer als Head of Key Account Management Consumer Electronics bei Samsung. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Markt für Unterhaltungselektronik sowie über Kontakte zu den Entscheidungsträgern des Handels. »Mit Daniel Schiffbauer gewinnen wir einen erfahrenen und erfolgreichen Leiter für unser Home-Entertainment-Geschäft. Sein Wissen und seine Erfahrung sind wertvolle Bausteine in unserer Strategie und werden LG dabei unterstützen, die Marktposition in Deutschland weiter auszubauen«, kommentiert Wayne Park.