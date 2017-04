Relayr-CEO Josef Brunner (Foto: Relayr)

Die für die Vereinigten Staaten geltende Kooperation zwischen der ehemaligen Avnet TS und Relayr, einem Berliner Solution Provider für Internet of Things-Lösungen, wird nun auf Europa ausgedehnt. Damit haben, nach der jüngst abgeschlossenen Übernahme von Avnet TS durch Tech Data, die europäischen Partner des Distributionsriesen Zugriff auf die IoT Middleware Plattform von Relayr. Der Anbieter verspricht den Partnern und ihren Kunden Lösungen, die Device Connectivity und Management für heterogene Umgebungen harmonisieren und gleichzeitig Datenströme analysieren. »Die Zusammenarbeit mit Technology Solutions wird insbesondere unser Geschäft im industriellen Umfeld antreiben«, ist Josef Brunner, CEO von Relayr, überzeugt. TD Solutions werde rund um das Angebot umfangreiche Support- und Trainingsangebote launchen.

Diese Kooperation zeigt auch an, wie die Integration der Avnet TS in den Tech Data-Konzern voranschreitet. Die Sparte wird mittlerweile bereits unter dem Motto »Tech Data + Technology Solutions – a winning combination« geführt. Die TS-Einheit nimmt dabei offensichtlich eine wichtige Speerspitzenfunktion für die Eroberung neuer Technologiefelder ein. So agiert sie in diesem Fall als Vorreiter in der im letzten Sommer angekündigten IoT-Initiative »Smart IoT Solutions« von Tech Data.