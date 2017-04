Channelchef Louis Dreher (links) mit Fujitsu Deutschland-Chef Rolf Werner (Foto: CRN)

Fujitsu erweitert sein Select-Partnerprogramm für den Raum EMEIA (Europa, Naher Osten, Indien, Afrika), um seine Partner für den wachsenden Digitalisierungsbedarf ihrer Kunden besser zu unterstützen.

Zu den wichtigsten Innovationen zählen neue Trainings und Zertifikate, mit denen die Partner sich zu »Select Experts« in speziellen Bereichen qualifizieren können. Diese werden unter anderem für die Bereiche Cloud-Lösungen, integrierte Systeme, Virtual Client Computing, Mobilitätslösungen und Datensicherheit angeboten.

Bei den neuen »Inspire«-Trainings, welche für die Primergy-Server, die Primeflex-Lösungen und die Eternus-Storage-Systeme zur Verfügung stehen, werden die wichtigsten Elemente aus technischen und vertrieblichen Trainings kombiniert, um einen schnellen und effizienten Einstieg in die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Fujitsu zu ermöglichen.

Mehr als eine Million Euro investiert Fujitsu in der Region EMEIA in neue Online-Tools für den Channel, um den Zugang zum Channel Programm und die Prozesse in der Zusammenarbeit zu vereinfachen. Dazu gehören die Registrierung von Deals, die Leadübergabe von Fujitsu an Partner sowie die grundsätzliche elektronische Erfassung und Verarbeitung von Projektpreisanfragen.

Diese Neuerungen werden bereits ab April 2017 sukzessive verfügbar sein und auf den Partnertagen 2017, die ab 25. April 2017 an acht Lokationen in Deutschland stattfinden, vorgestellt und gezeigt. Für uns als partnerfokussierten IT-Hersteller ist es selbstverständlich, regelmäßig in das Select Partnerprogramm zu investieren, um die Zusammenarbeit für unsere Partner so effizient wie möglich zu gestalten. Dabei steht neben schlanken und schnellen Prozessen vor allem der Auf- und Ausbau der Kompetenzen für unsere Partner zu neuen Technologien wie integrierte Systeme, Security- und Cloud-Lösungen im Fokus«, so Louis Dreher, Senior Director, Channel Sales Deutschland bei Fujitsu. Er lädt alle Fachhändler ein, sich selbst auf den Partnertagen von den neuen Angeboten zu überzeugen.